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اقتصاد

غرفة القاهرة: تحقيق أكبر فائض مالي وتطور في الخدمات الاقتصادية والمجتمعية

أيمن العشري رئيس
أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن تحقيق أكبر فائض مالي خلال عام 2024 حتي الآن.

الطفرة في تطوير خدمات الغرفة

وقالت الغرفة في بيان رسمي اليوم إن تحقيق هذا الفائض  نتيجة الطفرة في تطوير خدمات الغرفة، وزيادة التواصل مع  الجهات المعنية المختلفة، والجهود المبذولة لزيادة التعاون مع البنوك وتحقيق اكبر نسبة فائدة لإدارة أموال الغرفة، وتنويع الخدمات وتطويرها باستمرار.

تطوير خدمات مركز تميز بالغرفة

وأضافت الغرفة: إن الطفرة التنموية التي حدثت تم من خلالها تطوير خدمات مركز تميز بالغرفة والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القادمة، متضمنًا إضافة خدمات بعض الجهات مثل الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات إصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تسهل تقديم خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة.

التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي


وقالت الغرفة إنه من ضمن خطة التطوير التي تتناسب مع رؤية مصر 2030 التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق الشركات المتخصصة؛ لتفعيل هذه الخدمات من أي مكان بالمحافظة وعلي مستوي الجمهورية لمنتسبي الغرفة مما يوفر الوقت والجهد علي التجار، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الغرفة بما لا يقل عن 25% من إجمالي إيرادات العام السابق وذلك خلال 2025 نتيجة التوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني.

وفد صيني يزور غرفة القاهرة لبحث التعاون في مجالات الصناعات الدوائية ومواد البناء

غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها


كما تدرس غرفة القاهرة في خطتها التطويرية التوسع في فروع تقديم الخدمات لمنتسبيها في نطاق المحافظة بإنشاء بعض الفروع لمساندة أصحاب الأنشطة، وبالتالي ينعكس هذا على ارتفاع معدلات الدخول وبالتبعية تزداد الخدمات، ومواكبة التطورات العصرية في تقديمها مما يمكن كافة الأنشطة من التطوير والتنمية بما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة.

وتشير المؤشرات المالية لـ 6 شهور من العام الجاري إلى حدوث زيادة في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو ما سينعكس على حدوث طفرة متوقعة في أنشطة المختلفة للغرفة.

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