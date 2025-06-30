السيسي يمنح قبلة الحياة لقطاع الغزل والنسيج، مشروع قومي لتطوير صناعة، 493 مليون دولار صادرات القطاع خلال 5 أشهر، تركيا أكبر مستورد بإجمالي 206 ملايين دولار

أطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ، الذى يأتى فى إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.

السيسي يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.

صادرات الغزل والمنسوجات ترتفع 7% إلى 493 مليون دولار خلال 5 أشهر

أعلن المهندس هاني سلام – رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع واصلت نموها الإيجابي خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، بزيادة قدرها مسجلًا 493 مليون دولار مقارنة بـ 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهو ما يمثل 38% من مستهدف العام الحالي 2025 البالغ 1.250 مليون دولار.

وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس مرونة واستقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مارس ومايو سجلا أعلى قيم للصادرات بواقع 108 ملايين دولار لكل منهما، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 و96 مليون دولار على التوالي.

262 مليون دولار صادرات قطاع الأقمشة



وأشار إلى أن قطاع الأقمشة واصل تصدره لقائمة القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته نحو 262 مليون دولار ومعدل نمو15%، بما يعادل 53% من إجمالي صادرات القطاع



تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بنحو 105 مليون دولار (22%)



قطاع المنسوجات التقنية بـ 71 مليون دولار (15%)



والألياف بـ 50 مليون دولار (10%) من إجمالي الصادرات.



وأظهر بيان المجلس أن وأضاف أن صادرات المنتجات الأعلى أداءً خلال يناير إلى مايو 2025 شملت:



• أقمشة منسوجة من خيوط تركيبية (البند 540752) والتي تصدرت بنمو بلغ 59%، لتصل إلى 62 مليون دولار.

• أقمشة دينم (جينز) من خيوط قطنية (520942) والتي حققت نموًا بـ 4% وصولًا الى 52 مليون دولار.

• الأقمشة غير المنسوجة بوزن مرتفع (560394) التي ارتفعت بنسبة 17%.

• أقمشة محشوة ومنسوجات تقنية خاصة (581100) بنمو ضخم بلغ 400% رغم محدودية القيمة.

أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال تلك الفترة



وعن أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال تلك الفترة، أشار سلام إلى أن تركيا احتفظت بموقعها كأكبر سوق لصادرات القطاع بإجمالي 206 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بـ 58 مليون دولار، وإيطاليا بـ 49 مليون دولار، ثم صربيا، ألمانيا، وتونس. ولفت إلى أن هناك أسواقًا واعدة سجلت نموًا لافتًا، مثل: البرازيل التي تضاعفت صادراتها بأكثر من 100% و رومانيا بمعدل نمو تجاوز 33%.



كما أوضح أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (شاملة تركيا) شكلت النسبة الأكبر من الإجمالي بحصة بلغت 51%، تليها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، بينما لا تزال حصة إفريقيا بمتوسط نحو 2%.

نسعى لتحقيق مليار و250 مليون دولار بنهاية العام

كما أضاف سلام فى تصريحاته قائلًا: "نحن نضع هدفًا طموحًا يتمثل في تجاوز 1.2 مليار دولار صادرات بنهاية 2025، بمعدل نمو 10% مقارنة بعام 2024. وسنعمل مع شركائنا من الجهات الحكومية والمصدرين لتحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الأنشطة الترويجية، وتعزيز التنافسية، والتوجه الأكبر نحو تبنى مُصدري القطاع لمتطلبات الإستدامة البيئية اللازمة للتصدير خاصة الى دول الإتحاد الأوروبي".

وأكد رئيس المجلس أن تحقيق مستهدفات النمو خلال عام 2025 يتطلب تفعيل عدد من المحاور الرئيسية التي يتبناها المجلس ضمن استراتيجيته، وعلى رأسها: التوسع في برامج دعم الاستثمار الصناعي بغرض التصدير، وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتيسير الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للأسواق الأوروبية، فضلًا عن المشاركة فى تعزيز آليات رد الأعباء التصديرية، بما يضمن توفير السيولة للأنشطة الترويجية ويعزز من القدرة التنافسية لمصدري القطاع مما سيؤدى الى إقتناص المزيد من الفرص التصديرية.

وأضاف أن المجلس يعمل كذلك على تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الحلقات الأضعف بسلسلة القيمة المحلية، مثل الصباغة والتجهيز وصناعات الغزول التخصصية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتعميق الصناعة المحلية ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية الإنتاجية للقطاع، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الاستدامة والتوافق البيئي، بما يعزز من مكانة المنتجات النسيجية المصرية على خريطة التجارة العالمية."





شيمي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج

ووفقا المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا للغزل والنسيج، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري.

وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.

كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

مدبولي يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج المطورة

وطبقا لتصريحات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اكد ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.