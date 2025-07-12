«تنظيم الاتصالات»: 3% متأثرون بانقطاع الإنترنت المنزلي بعد حريق سنترال رمسيس

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن فرق العمل تعمل بالتنسيق مع جميع شركات الاتصالات لإعادة خدمة الإنترنت المنزلي للمناطق المتضررة بعد حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن أغلب الخدمات عادت بالفعل، فيما تبقى بعض الاختناقات البسيطة في عدد محدود من المناطق.

11 مليون مشترك إنترنت منزلي.. والمتأثرون أقل من 3%

وأكد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن عدد مشتركي الإنترنت المنزلي في مصر يصل إلى نحو 11 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن نسبة المتأثرين بانقطاع أو ضعف الخدمة بسبب الحريق تتراوح بين 1 إلى 3% فقط، في جميع الشركات.

وأوضح أن العمل مستمر لضمان عودة الخدمة لكافة المنازل مساء اليوم.

بدائل سريعة وتشغيل سنترالات داعمة

وأضاف إبراهيم أن الجهاز القومي لتحرك فور وقوع الحريق، وتم تشغيل السنترالات البديلة التي تمتلك القدرة على تحميل الاتصالات والإنترنت المنزلي لتعويض العجز مؤقتًا.

وأشار إلى أن بعض السنترالات استطاعت بالفعل استيعاب الأحمال وتقديم الخدمة للمناطق المتضررة بشكل جزئي.

تعويض المشتركين بـ10 جيجا: إجراء محسوب

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين، أوضح إبراهيم أن جميع الشبكات ستمنح المستخدمين 10 جيجا بايت مجانية، لكن العملية تخضع لحسابات دقيقة حتى لا تتسبب في تحميل إضافي على الشبكات، بما قد يؤثر على كفاءة الخدمة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.