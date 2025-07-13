ماكرون يحذر واشنطن من رد أوروبي على رسوم ترامب الجمركية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي سيُسرّع إعداد إجراءات مضادة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.



وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماكرون: "بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية، تعرب فرنسا عن رفضها القاطع للإعلان عن فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة".

وأكد الرئيس الفرنسي أن المفوضية الأوروبية يجب أن تُظهر استعداد الاتحاد لحماية مصالحه، مشيرًا إلى أن ذلك "يستدعي تسريع العمل على إعداد إجراءات فعّالة للرد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس".



وأوضح ماكرون أن المفاوضات الجارية بين بروكسل وواشنطن استندت إلى عرض جاد من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تُفضِ إلى اتفاق.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على السلع الأوروبية، محذرًا من أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي الرد بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية، فإن واشنطن ستضيف هذه الزيادة إلى نسبة الـ30%.



من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

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