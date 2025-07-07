أسعار سيارات سوبارو خلال شهر يوليو

أسعار سيارات سوبارو، خفضت سوبارو من أسعار سيارتها خلال شهر يوليو الجاري، لتنشيط حركة المبيعات بموسم الصيف، وبلغ حجم التراجع في أسعار سيارات سوبارو نحو 150 ألف جنيه شمل سيارات سوبارو كروستريك، ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الإثنين داخل المعارض المصرية.

أسعار سيارات سوبارو كروستريك خلال شهر يوليو

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات سوبارو كروستريك خلال شهر يوليو، على أن يتم العمل بها على الفور، كما يتم بيع السيارة بنظام كاش باك 2% علي سعر السيارة وتقسيط حتي 8 سنوات بمصاريف إدارية 0% مع بنك نكست، ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات سوبارو كروستريك وهى:-

بيع السيارة بـ 2 مليون و300 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و450 ألف جنيه خصم يصل نحو 150 ألف جنيه

مواصفات محرك سيارة سوبارو كروستريك

حصلت السيارة علي محرك بوكسر 2000 سي سي ودفع كلي، وهو ما يمنحها ثباتًا وتماسكًا أكبر على كافة الطرقات في مختلف الأحوال الجوية، ويوفر المحرك قوة 156 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر. وتأتي السيارة بتسارع في 10.5 ثانية مع سرعة قصوى 198 كم في الساعة.

مواصفات تصميم سوبارو كروستريك



زودت بشاشة ذكية كبيرة مقاس 11.6 بوصة، كما توفر مساحة واسعة ومستويات رفاهية متعددة، ويبلغ طول السيارة 4.480 مم وعرضها 1.800 مم وارتفاعها 1.600 مم. ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.670 مم والخلوص الأرضي 220 مم.

مواصفات وسائل أمان سيارات سوبارو كروستريك



توفر ميزات مساعدة السائق EyeSight بشكل قياسي، ويتضمن ذلك مكابح الطوارئ الآلية القياسية وتحذير قياسي من مغادرة المسار مع مساعدة الحفاظ على المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي القياسي.

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