محظورات على العملاء وفقا لقانون البنك المركزي، تعرف عليها

في إطار تعزيز الشفافية والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات التي يجب على العملاء الالتزام بها عند التعامل مع البنوك.

وتأتي هذه الضوابط لضمان حماية القطاع المصرفي من الممارسات غير المشروعة، ومنع إساءة استخدام الخدمات المالية بما يضر بمصالح الاقتصاد الوطني.

ووفقا للمادة (١٠٤) من قانون البنك المركزي على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.