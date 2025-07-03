ترامب ضد باول، صراع النفوذ يهز عرش السياسة النقدية الأمريكية

ترامب ضد باول، في خطوة تزيد من الضغوط السياسية على المؤسسة النقدية الأمريكية، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا، دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الاستقالة " فورًا "، معتبرًا أن استمرار باول في منصبه لا يخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد.

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جيروم باول

ترامب: رئيس الفيدرالي يجب أن يرحل الآن

وقال ترامب في تصريح مقتضب إن "رئيس الفيدرالي يجب أن يرحل الآن"، في تأكيد جديد لتوتر العلاقة بينه وبين باول، التي تعود إلى سنوات ولايته الأولى في البيت الأبيض.

ترامب، الذي رشّح باول لرئاسة الفيدرالي في عام 2018 خلال ولايته الأولى، عبّر أكثر من مرة عن استيائه من أدائه، خاصة في فترات رفع أسعار الفائدة، التي اعتبرها تُضعف الاقتصاد وتضر بالأسواق.

ورغم أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد ترشيح باول لولاية ثانية تنتهي في مايو 2026، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة تُعيد فتح ملف العلاقة المتوترة بين الإدارة الرئاسية ومجلس الاحتياطي.

ترامب يهاجم باول بشدة لهذا السبب على Truth Social

هاجم ترامب باول بشدة بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، ويصفه بعبارات مثل "بطيء جدًا" و"خاسر كبير" و"غبي جدًا" ، في منشور على “Truth Social”، طالب ترامب باستقالة باول فورًا، وزاد ضغوطه بعد سلسلة اجتماعات الفيدرالي التي أبقت الفائدة دون تغيير .

التلاعب السياسي بمؤسسة مستقلة

كما ان الفيدرالي يتمتع باستقلالية، لكن ترامب يبحث عن طرق لإقالة باول قبل نهاية ولايته وقد يفكر في تعيين نفسه أو مرشحين موالين .

موقف باول والفيدرالي

ورغم الضغوط الرئاسية، يصر باول على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية، لا الاعتبارات السياسية ، حيث انه في آخر اجتماع للفيدرالي، أبقى على سعر الفائدة بين 4.25 % و4.5 % لمرّة رابعة على التوالي، مع توقع تخفيض مطلع العام المقبل ومع ذلك مع تأكيد على ضرورة مراقبة التضخم أولًا .

السيناريوهات المحتملة لتعيين جديد

يمكن القول ان الفيدرالي أصدر بيانًا يؤكد استقلاله، مشددًا أن السياسة النقدية تخضع للمعايير الاقتصادية فقط ، كما تعرّضت الأسواق لصدمة: هبوط مؤشر Dow Jones أكثر من 800 نقطة في جلسة واحدة، والدولار انخفض، والذهب ارتفع، بينما ارتفعت التكاليف بسبب التعريفات الجمركية .

وتعرض الفيدرالي لضغوط لأن تعريفة ترامب الجمركية تؤدي لارتفاع الأسعار، مما يعقد إمكانية خفض الفائدة دون إثارة موجة تضخمية ، كما ان ترامب قد يعلن عن مرشح بديل (مثل كيڤن هاسّيت، وورش، أو غيرهم) قبل موعد انتهاء ولاية باول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحركات قوية في سوق الأسهم والسندات .

الدعوات الموقف الفيدرالي النتائج المتوقعة

ومن جانب اخر خفض الفائدة إلى 1 % لدعم النمو يفضل استقرار الأسعار واستقلال القرار تقلبات في الأسواق، مخاوف تضخمية، ضغوط على الدولار والسندات، كما ان ترامب يضغط لتخفيض سريع للفائدة لمواجهة التضخم ورفع النمو، بينما باول والفيدرالي يتمسكون بالتريث خوفًا من آثار التعريفات على الأسعار حيث ان النزاع يترك أثرًا ملموسًا في الأسواق، ويعيد النقاش حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في السياسة النقدية.

ارتفاعًا مؤقتًا حال تغيير القيادة باتجاه خفض الفائدة

جدير بالذكر السوق الامريكى قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا حال تغيير القيادة باتجاه خفض الفائدة ، لكن ذلك قد يُفاقم التضخم ويُثير هواجس بشأن الثقة بالدولار

، حيث ان ما يحدث هو صراع أساسي بين إدارة تسعى لتعجيل النمو عبر خفض الفائدة، ومؤسسة نقدية تحذر من أن الوقت غير مناسب والنتيجة ؟ اقتصاد وعملة في مرمى هذا النزاع، مع سوق مالية تتفاعل فورًا مع التصريحات والخطوات القادمة.

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