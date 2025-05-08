مصر تؤكد في مؤتمر كوبنهاجن على أولوية الانتقال العادل لتطوير مجتمعات منخفضة الانبعاثات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس"، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد في العاصمة الدنماركية خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة وقادة العمل المناخي من مختلف أنحاء العالم.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة البيئة أن الانتقال العادل والمنصف يمثل فرصة حقيقية لتطوير مجتمعات منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، مشددة على أهمية تحقيق توزيع عادل لتكاليف وفوائد هذا الانتقال، بما يضمن عدم تخلف أي دولة أو مجتمع عن مسار التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تدرك أهمية مسارات الانتقال العادل، مؤكدة أن برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ وطُبق في COP28 بالإمارات، يشكل ركيزة أساسية لدعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، من خلال تعزيز العمل المناخي الشامل، وتمكين الدول النامية من التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون.

وشددت الوزيرة على ضرورة إعطاء الأولوية للانتقال العادل في أجندة مفاوضات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، داعية إلى التوصل لقرار حاسم بهذا الشأن، لما له من دور محوري في تعزيز التعاون الدولي والمناخ العادل، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.

كما رحبت وزيرة البيئة بموضوع الحوار الثالث ضمن برنامج العمل للانتقال العادل، الذي سيركز على تعزيز التكيف والمرونة في سياق الانتقال العادل، مؤكدة أهمية الاعتراف بتنوع المسارات الوطنية لتحقيق انتقال مستدام ومنصف، مع دمج مبادئ العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الأعباء في صميم السياسات المناخية.

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة عن مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، تمثل خارطة طريق واضحة للعمل المناخي الدولي، كما أن قيادة أذربيجان لمؤتمر COP29 واستكمال "دليل قواعد" اتفاق باريس يعززان من فرص تحقيق هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد مشاركتها بالتأكيد على دعوة مصر إلى تأسيس أطر ومنهجيات دولية للتعاون بشأن الانتقال العادل، لتأمين سبل التنفيذ والدعم اللازم، وتعزيز قدرة الدول على بناء مسارات تنمية مستدامة ومرنة وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

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