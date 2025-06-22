العملات المشفرة تتكبد خسائر كبيرة، وبيتكوين تتراجع لـ أقل من 100 ألف دولار

تراجعت العملة المشفرة بيتكوين بنحو 4.13% إلى ما دون 100 ألف دولار لتسجل 99237 دولارا، في وقت مبكر من اليوم الأحد قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 3%.

ضرب المفاعلات النووية الإيرانية

يأتي ذلك، بعد تطور صادم فجر اليوم الأحد 22 يونيو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، بحسب شبكة CNBC عربية.

انخفاض حاد في سوق العملات المشفرة

أثر هذا الإعلان بشكل فوري على سوق العملات المشفرة، الذي شهد انخفاضًا حادًا، بما في ذلك العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البيتكوين والإيثريوم، حيث تراجعت كلاهما بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي، حيث هبطت قيمة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنحو 8.52% إلى 2199 دولارا.

الصراع بين إيران وإسرائيل

وأخذ الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران منعطفا جديدا مع دخول الولايات المتحدة رسميا في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخبر عبر حسابه على منصة X، موضحا أن ثلاث مواقع إيرانية تم مهاجمتها، وهي: فوردو، نطنز، وأصفهان، مؤكدا أن المقاتلات الجوية الأمريكية لا تتجه للعودة إلى الولايات المتحدة.

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