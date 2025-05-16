مواصفات ساعة هواوي Huawei Watch 5, بعد الكشف عنها رسميا

كشفت هواوي عن ساعة HUAWEI WATCH 5، ضمن مجموعة من الأجهزة والتقنيات خلال فعاليات حدث إطلاق المنتجات المبتكرة في العاصمة الألمانية برلين، تحت شعار "Fashion Next" تتضمن سلسلة HUAWEI WATCH FIT 4، وسماعات HUAWEI FreeBuds 6، وجهاز HUAWEI MatePad Pro مقاس 12.2 إنش.

مواصفات ساعة هواوي

تأتي ساعة هواوي بتصميم تفاعلي عبر النظام المطوّر HUAWEI TruSense الذي تم تعزيزه بتقنية X-TAP متعددة الاستشعار الجديدة المدعومة بوحدة استشعار موزعة تمنح المستخدم إمكانية إجراء قياسات صحية بلمسة إصبع .

تتيح هذه التقنية تتبّعًا أسرع، أدق، وأكثر شمولية لصحة المستخدم كما تم تعزيز التحكم بالإيماءات ليدعم حركات "التمرير المزدوج" و"النقر المزدوج"، لتجربة أكثر سلاسة وتأتي الساعة بألوان الأرجواني البنفسجي والذهبي الرملي.

أما سلسلة WATCH FIT 4 فتاتي بشكل مربع وفلسفة "Fashion Active" مع تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن، حيث لا تتجاوز سماكتها 9.3 ملم. كما تدعم الساعة أنشطة رياضية متقدمة مثل الجري في المسارات الجبلية، والغوص حتى عمق 40 مترًا، ووضعية مخصصة لرياضة الغولف، وبدعم من نظام TruSense الذكي لإدارة الصحة بشكل أكثر شمولًا.

بينما تُعد HUAWEI FreeBuds 6 أول سماعات أذن بتصميم مفتوح من هواوي تتسم بوحدات مشغّل مزدوجة مغناطيسية، مع تقنية إلغاء الضجيج للمكالمات واستقرار الصوت، مع تصميم على شكل قطرة الماء.

مواصفات جهاز Matepad Pro

بينما يأتي جهاز MatePad Pro مقاس 12.2 إنش 2025 بشاشة Tandem OLED PaperMatte، التي تُقدّم سطوعًا أعلى مع تقليل الانعكاسات والوهج، ويُرفق الجهاز بلوحة مفاتيح Huawei Glide Keyboard، وتطبيق HUAWEI Notes المحدّث، مع فرشاة الرسم الزيتي ثلاثية الأبعاد الجديدة، التي تحاكي الطبقات الغنية للألوان الزيتية والألوان المائية والأكريليك، إلى جانب خاصية "التحريك" التي تحوّل الطبقات إلى إطارات متتابعة تُمكّن من إنشاء حركة طبيعية.

كما طوّرت هواوي حملتها "Light Up Your Rings" لتُطلق نسخة أكثر شمولًا تحت عنوان "Active Rings" تدعم أجهزة هواوي القابلة للارتداء أكثر من 100 وضع رياضي، لتُشجّع المستخدمين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة على ممارسة الرياضة بطريقة تتماشى مع أنماط حياتهم الخاصة.

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