الثلاثاء 20 مايو 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بنحو 50 جنيها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة. 
 

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5250 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيها.

سعر الذهب
أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3950 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36500 جنيه. 

الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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