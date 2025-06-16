خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك المصرية، وهو ما أثار تساؤلات المتابعين حول أسباب هذا التحرك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها المنطقة.

مجموعة من أهم العوامل المؤثرة على السعر

ومن جانبه قالت الدكتورة يمن الحماقي خبيرة الاقتصاد أن هذا التراجع المحدود يعود إلى مجموعة من العوامل المحلية والدولية التي تفاعلت لتحدث حالة من التهدئة المؤقتة في سوق الصرف وفي مقدمة هذه العوامل، يأتي التحسن المؤقت فى موارد النقد الاجنبي لدى البنوك المصرية، سواء من خلال تحويلات المصريين بالخارج، أو تدفقات استثمارية محدودة في أدوات الدين المحلية، وهو ما منح السوق نوعًا من السيولة.

سياسات البنك المركزى المصرى

كما لعبت سياسات البنك المركزي المصري دورًا بارزًا، من خلال إجراءات تهدف إلى التحكم في الطلب على الدولار وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتزامن ذلك مع انخفاض محدود على الطلب التجارى نتيجة تباطؤ نسبي في عمليات الاستيراد، خاصة في بعض القطاعات غير الحيوية، بسبب التوترات الجيوسياسية الجارية في المنطقة.

الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية

وتابعت الحماقي قائلة: من جهة أخرى، ساهم الاستقرار النسبي في الاسواق العالمية وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا نتيجة بيانات أمريكية أضعف من المتوقع أو توقعات بخفض الفائدة الفيدرالية في دعم بعض العملات الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري، بشكل مؤقت.

تأثير المضاربة فى الأسواق الناشئة

وأضافت الحماقي انه لا يمكن تجاهل تأثير المضاربه فى الاسواق الناشئة حيث شهدت هذه السوق بعض التراجع في حجم الطلب، بعد موجة ارتفاع قوية سابقة، ما دفع بعض حائزي الدولار إلى البيع لتحقيق أرباح، وهو ما ساعد في تعزيز المعروض، خاصة مع الرقابة الحكومية المتزايدة.

تطورات الاقتصاد الكلى

ونوهت إلى أنه رغم هذا التراجع الطفيف، إلى أن السعر مازال يعتمد على تطورات الاقتصاد الكلى خاصة في ما يتعلق بعائدات التصدير، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى مدى استقرار البيئة السياسية في الداخل والمنطقة كما ان انخفاض سعر الدولار اليوم يعد مؤشرًا فنيًا أكثر منه تغيرًا جذريًا في المعادلات الاقتصادية، ويحتاج السوق إلى تطورات أكثر استدامة في مصادر العملة الأجنبية ليواصل الجنيه تحسنه بثبات وثقة.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار، أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية في منتصف حركة التعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، حيث تراجع سعر الدولار، بنحو 29 قرشا، ليسجل السعر الآن حوالى 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع، وذلك حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 50.55 جنيه للشراء.

- 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-50.22 جنيه للشراء.

-50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-50.17جنيه للشراء.

-50.27جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-50.27 جنيه للشراء.

-50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-50.30 جنيه للشراء.

-50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-50.30 جنيه للشراء.

-50.40جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

وسعر الدولار أمام الجنيه مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

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