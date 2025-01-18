بعد بلوغ حدها الأقصى، أمريكا تباشر بإجراءات "استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الجمعة، أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل باتخاذ "إجراءات استثنائية" لتفادي مخاطر التخلف عن سداد الديون الحكومية، وذلك قبل أيام من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

إجراءات استثنائية

يأتي ‘إعلان يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذَّرت يلين في رسالة إلى الكونجرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".

قضية سقف الدين

وسيتعين على إدارة ترامب التعامل مع قضية سقف الدين، الذي يمثل الحد الأقصى للاقتراض الحكومي لدفع الالتزامات المالية القائمة. ومع أن رفع هذا السقف كان إجراءً روتينيًّا في الماضي، إلا أنه بات قضية مثيرة للجدل.



وأكدت يلين إلى وجود تحديات في التنبؤ بالمدفوعات والإيرادات الحكومية على مدى الأشهر المقبلة، داعيًا الكونجرس إلى التحرك السريع لحماية "الثقة الكاملة والائتمان" للولايات المتحدة.

ولفتت يلين أن وزارة الخزانة ستوقف مؤقتًا الاستثمارات في صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية التي لا تُستخدم على الفور لدفع المستحقات، مع التأكيد على أن المتقاعدين والموظفين الفيدراليين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيتم تعويض الصندوق بمجرد رفع سقف الدين أو تعليقه.



وكان الكونجرس قد وافق في منتصف عام 2023 على تعليق سقف الدين بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، حيث تم تحديد السقف الجديد في 2 يناير عند 36.1 تريليون دولار، بما يعادل إجمالي الدين في اليوم السابق.

خلال مفاوضات الميزانية في ديسمبر، طالب ترامب برفع سقف الدين أو إلغائه بالكامل، إلا أنه لم ينجح في ذلك الوقت. وفي جلسة استماع الخميس، قال سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترامب، إنه سيعمل مع الرئيس المنتخب لإزالة سقف الدين إذا أراد ذلك.



وأوضحت يلين أن الإجراءات الاستثنائية ستسمح بتمويل الأنشطة الحكومية مؤقتًا، لكنها حذرت من خطر التخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الدين قبل استنفاد هذه الأدوات، مما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية كبيرة.



من جانبها، أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إلى أن الولايات المتحدة تواجه "تحديات كبيرة في السياسة المالية خلال عام 2025"، بما في ذلك سقف الدين والمخصصات وتخفيضات الضرائب في ظل عجز كبير وزيادة أعباء الديون، متوقعة أن تؤدي هذه القضايا إلى تأخير الحلول نظرًا للمشكلات طويلة الأمد في العملية الميزانية الفيدرالية والأغلبية الجمهورية الضيقة في مجلس النواب.

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