بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية

وقعت جامعة القاهرة، ممثلة في كلية التجارة، وبرعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد شركات التأمين المصرية، لتقديم منحة لعدد 40 طالبا وطالبة ببرنامج العلوم الإكتوارية بكلية التجارة.

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة واتحاد شركات التأمين

وقع بروتوكول التعاون، بقاعة أحمد لطفي السيد، الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور الدكتورة لبني فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، والدكتورة أميرة فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود السيد رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية، وهديل عبد القادر الامين العام لاتحاد شركات التامين المصرية، والدكتور اشرف اسماعيل الامين العام المساعد لاتحاد شركات التامين المصرية، وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات التامين المصرية.

ويستهدف بروتوكول التعاون، قيام اتحاد شركات التأمين المصرية، بسداد المصروفات الدراسية لطلاب هذه المنح بقسم العلوم الإكتوارية، وبتكلفة تقديرية ١٢٠ ألف جنيه، للطالب الواحد خلال مدة الدراسة التي تبلغ أربع سنوات وبإجمالي تكلفة ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه، على أن يطلق على هذه الدفعة اسم دفعة " اتحاد شركات التأمين المصرية".

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة واتحاد شركات التأمين

زيادة عدد الخبراء الاكتواريين في مصر

وفي مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة غادة عبد الباري بالحضور لتوقيع بروتوكول التعاون الهام بين كلية التجارة وإتحاد شركات التأمين المصرية، والذي يُمثل فرصة كبري في زيادة عدد الخبراء الإكتواريين فى مصر، والذين يلعبون دورًا بارزًا في إعداد المشروعات الإقتصادية لا سيما أن مصر لا يوجد بها سوي 30 خبيرا إكتواريا، مؤكدًة حرص جامعة القاهرة علي سد الفجوات التي يشهدها سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، عن سعادته بالتعاون مع جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلي أن الإتحاد يضم ٣٩ شركة بحاجة لمزيد من الخبراء الاكتواريين للعمل بداخلها، لافتًا إلي قيام الاتحاد بسداد قيمة المصروفات الدراسية للطلاب خلال فترة دراستهم بالقسم، وتدريبهم داخل شركات القطاع، كما توفر لهم فرصا للسفر إلي الخارج لدي المؤسسات التي تمنح الرخص المعتمدة ليصبحوا خبراء اكتواريين.

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة واتحاد شركات التأمين

ومن جهتها، قالت الدكتورة لبني فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية سوف يسهم في توفير فرص عمل متميزة للخريجين، وزيادة عدد الخبراء الإكتواريين، لافتًة إلي التجهيز الجاري لتنظيم الملتقي التوظيفي الثاني بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية لتعريف الطلاب بفرض العمل المتاحة.

وأشار الدكتور محمود السيد رئيس قسم العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، إلي الدعم الذي قدمه اتحاد شركات التأمين المصرية للكلية والذي تمثل في إكساب الأكادميين الخبرات المختلفة داخل سوق العمل، مؤكدًا أن الإتحاد يسعي دائمًا إلي نقل الخبرة العملية للطلاب ويساعدهم علي ايجاد فرص العمل المناسبة لهم، ولافتًا إلي أن الكلية بصدد إعداد ماجستير مهني في الدراسات الإكتوارية.

وفي نهاية اللقاء، أهدت الدكتورة غادة عبد الباري درع جامعة القاهرة إلي الأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير الاتحاد.

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