أخبار الفن اليوم، شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل "حدوتة" مع فضل شاكر، وتفاصيل الحالة الصحية لغادة عبد الرازق بعد تعرضها لكسر بالساق، 6.5 ملايين مشاهدة لأغنية "خطفوني" لـ عمرو دياب
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انتهاء المطربة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية “حدوتة” مع فضل شاكر.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل أغنية "حدوتة" مع فضل شاكر
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من دخول مخيم عين الحلوة بلبنان، بعد أن حصلت على تصريح بالدخول من السلطات اللبنانية، للالتقاء بالفنان فضل شاكر الذي يقيم داخل المخيم منذ عدة سنوات.
عبد العزيز مخيون يكشف كواليس لقائه بمحمد عبد الوهاب ونصيحة السندريلا له (فيديو)
كشف الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل لقائه مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عندما شارك في مسلسل “أمير الشعراء” “بشخصيته” من إنتاج التليفزيون المصري، مؤكدا أن موسيقار الأجيال اندهش وقتها بسبب عرض عمل له دون أن يعلم.
موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية
قررت الشركة المنتجة لمسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، عرضه نهاية شهر أغسطس القادم، عبر منصة واتش ات.
تفاصيل الحالة الصحية لغادة عبد الرازق بعد تعرضها لكسر بالساق
تعرضت مؤخرًا الفنانة غادة عبد الرازق لكسر بساقها اليسرى، أثناء قضائها لإجازتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث كانت برفقة ابنتها وأحفادها، وانزلقت قدمها مما تسبب لها في كسر.
6.5 مليون مشاهدة لأغنية "خطفوني" لـ عمرو دياب على يوتيوب (فيديو)
تتصدر أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب رفقة ابنته “جنا” قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها يوم 3 يوليو الجاري ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا”.
أحمد السقا يتوجه إلى الساحل الشمالي بعد عرض فيلم "أحمد وأحمد" بدول الخليج
سافر الفنان أحمد السقا، إلى منطقة الساحل الشمالي، بعد أن حضر عرض فيلم “أحمد وأحمد”، بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث كان قد اصطحب أبطال الفيلم لمشاركة الجمهور الخليجي عرض الفيلم، قبل أن يحصل على إجازته الصيفية.
وائل كفوري يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "بعتذر منك"
شوق المطرب اللبناني وائل كفوري الجمهور لأحدث أغنياته “بعتذر منك” ضمن سلسلة أغنيات ألبومه الجديد التي يطرحها تباعا.
رامي رضوان يروج لفيلم دنيا سمير غانم الجديد "روكي الغلابة"
روج الإعلامي رامي رضوان لفيلم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم الجديد “روكي الغلابة”.
نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"فيتو" سبب منع شيرين من زيارة فضل شاكر
منعت قوات الأمن اللبناني شيرين عبد الوهاب من زيارة فضل شاكر في مخيم “عين الحلوة” من أجل تنفيذ ديو “حدوتة”، بسبب عدم حصولها على التصاريح الأمنية، وكشفت بعدها مصادر:" أن الأزمة تم حلها ونجحت “شيرين” في الدخول إلى المخيم.
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