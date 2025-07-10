الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

منع شيرين عبد الوهاب من لقاء فضل شاكر بلبنان لتصوير دويتو

شيرين، فيتو
شيرين، فيتو

سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء الفنان فضل شاكر، وتصوير أغنية “حدوتة” التي تم تسجيلها مؤخرًا، على طريقة الفيديو كليب.

 

وكشفت بعض التقارير اللبنانية أن شيرين وصلت إلى بيروت منذ خمس أيام لتسجيل الأغنية وتصوير مشاهد مشتركة بينها وبين فضل في استوديو واحد ضمن مقر إقامته في مخيم “عين الحلوة"، إلا أنها  لم تستطيع الحصول علي الموافقة الأمنية حتى الآن وهذا ما عطل تنفيذ الخطوة الأخيرة من المشروع.

 

أغنية حدوتة

 

وأغنية “حدوتة”، التي ينتظرها الجمهور، هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، وكان من المخطط أن يُطرح العمل نهاية يوليو الحالي 2025.

 

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعرض لانتقادات بالغة بعد إحياء حفل ختام مهرجان موازين بدولة المغرب، حيث قدمت فقرة غنائية بتقنية “البلاي باك”، وهذا ما اغضب الجمهور الذي طلب منها تقديم أغنيات بصوتها.

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شيرين شيرين عبد الوهاب فضل شاكر

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