السبت 12 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رامي رضوان يروج لفيلم دنيا سمير غانم الجديد "روكي الغلابة"

رامي رضوان، فيتو
رامي رضوان، فيتو

روج الإعلامي رامي رضوان لفيلم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم الجديد “روكي الغلابة”.

ونشر رامي رضوان بوستر الفيلم عبر صفحته على فيس بوكk وعلق قائلا: “يلااااا بقى استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيا بدعي ماشفهوش في البيت إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع العمل”.

 

hبطال فيلم روكي الغلابة 

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

 

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “روكي الغلابة ” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص، ويقوم بدوره  الفنان محمد ممدوح.

ويعد فيلم “روكي الغلابة”،  البطولة المطلقة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم بالسينما، بعد أن حققت نجاحا كبيرًا بالبطولات المطلقة بالدراما التليفزيونية.

 

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دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم فيلم روكي الغلابة رامى رضوان

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