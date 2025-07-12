وائل كفوري يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "بعتذر منك"

شوق المطرب اللبناني وائل كفوري الجمهور لأحدث أغنياته “بعتذر منك” ضمن سلسلة أغنيات ألبومه الجديد التي يطرحها تباعا.

ونشر وائل كفوري إعلان قصير للأغنية عبر حسابه على منصة إكس، وتفاعل معه عدد من متابعيه بالتعليقات الإيجابية.

وكان وائل كفوري طرح مؤخرا ثانى أغنيات ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "WK25" وهي بعنوان "تك تك قلبى"، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، والأغنية الآن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري.

الفنان وائل كفوري

و واصل وائل كفوري تشويق جمهوره لأغاني ألبومه الجديد عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وقد تمكن من إحداث ضجة كبيرة بالصورة التى نشرها أخيرًا، بعد ظهوره في الصورة عريسًا ببدلة رسمية كلاسيكية وتقف إلى جانبه شابة ترتدي فستان زفاف أنيق، وحرص على إخفاء ملامحها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم للترويج لكليب أغنية جديدة. واختار كفوري تعليقًا غامضا، وكتب: "شريط الزفاف قريبًا"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المقصود من الصورة.

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