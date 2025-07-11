الجمعة 11 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "روكي الغلابة" وهذا موعد عرضه بالسينمات

بوستر فيلم روكي الغلابة،
بوستر فيلم روكي الغلابة، فيتو

كشفت النجمة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" عن البوستر الرسمي للفيلم، تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائي ضمن موسم الصيف الجاري 2025. 

موعد طرح فيلم روكي الغلابة 

وعلقت دنيا سمير غانم على البوستر قائلة: “البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة..٣٠ يوليو بجميع سينمات مصر.. و١٤ أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي”. 

أبطال فيلم روكي الغلابة 

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “روكي الغلابة ” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بدوره محمد ممدوح.

ويعد فيلم “روكي الغلابة”،  البطولة المطلقة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم بالسينما، بعد أن حققت نجاحا كبيرًا بالبطولات المطلقة بالدراما التليفزيونية 

 

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أبطال فيلم روكي الغلابة فيلم روكي الغلابة دنيا سمير غانم روكي الغلابة

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