عبد العزيز مخيون يكشف كواليس لقائه بمحمد عبد الوهاب ونصيحة السندريلا له (فيديو)

كشف الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل لقائه مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عندما شارك في مسلسل “أمير الشعراء” “بشخصيته” من إنتاج التليفزيون المصري، مؤكدا أن موسيقار الأجيال اندهش وقتها بسبب عرض عمل له دون أن يعلم.

وأضاف “مخيون” خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" وإحنا بنشتغل كان في مشهد اللي هو عبد الوهاب هيغني في فرح أحمد شوقي، وأنا كنت عايز أعرف هو “غنى” إزاي يمسك العود وهو واقف، ولا وهو قاعد الحاجات البسيطة دي خلتني أكلمه، وروحت له وقعدنا حوالي ساعة وقريت عليه المشاهد، وطلب مني أني ألبس الإيافة الكاملة، وقالي الكرافتة متبقاش لا كبيرة ولا صغيرة، وتخلي الطربوش مايل على الشمال.

وكشف مخيون خلال اللقاء عما نصحته به السندريلا سعاد حسني، قائلا: "كانت صديقتي وعملنا مع بعض فيلم الجوع، وقالتلي أنت موهبتك كبيرة خسارة تضيعها لازم تجيب حد يدير لك شغلك، ومعملتش بنصيحتها للأسف".

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