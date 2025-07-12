شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل أغنية "حدوتة" مع فضل شاكر

تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من دخول مخيم عين الحلوة بلبنان، بعد أن حصلت على تصريح بالدخول من السلطات اللبنانية، للالتقاء بالفنان فضل شاكر الذي يقيم داخل المخيم منذ عدة سنوات.

وكشف مصدر مقرب من شيرين أنها سجلت أغنية “حدوتة”، التي تجمعها بفضل شاكر بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على تعاونهما الفني الأخير، حيث تم تسجيل الأغنية داخل الأستوديو الخاص بشاكر بمخيم عين الحلوة، وتم تصوير عدد من مقاطع الفيديو لهما أثناء تسجيل الأغنية، والتي من المفترض أن تعرض عبر قناته بموقع يوتيوب خلال الفترة القليلة القادمة.

وكانت قد سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء الفنان فضل شاكر، وتصوير أغنية “حدوتة”، على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت بعض التقارير اللبنانية أن شيرين وصلت إلى بيروت منذ خمس أيام لتسجيل الأغنية وتصوير مشاهد مشتركة بينها وبين فضل في استوديو واحد ضمن مقر إقامته في مخيم “عين الحلوة"، إلا أنها لم تستطيع الحصول علي الموافقة الأمنية وهذا ما عطل تنفيذ الخطوة الأخيرة من المشروع.

أغنية حدوتة

وأغنية “حدوتة”، التي ينتظرها الجمهور، هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، وكان من المخطط أن يُطرح العمل نهاية يوليو الحالي 2025.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعرض لانتقادات بالغة بعد إحياء حفل ختام مهرجان موازين بدولة المغرب، حيث قدمت فقرة غنائية بتقنية “البلاي باك”، وهذا ما اغضب الجمهور الذي طلب منها تقديم أغنيات بصوتها.

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