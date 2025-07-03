جنا وعبد الله مفاجأة عمرو دياب في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)

فاجأ النجم عمرو دياب جمهوره بتقديمه أغنيتين رفقة نجليه عبد الله وجنا، وذلك ضمن ألبومه الجديد “ابتدينا”، والذي طرحه اليوم الخميس.

أغنية خطفوني مع “جنا”

وتغني جنا رفقة والدها عمرو دياب في أغنية “خطفوني” وهي من كلمات.. تامر حسين، ألحان.. عمرو مصطفى، توزيع.. أسامة الهندي.

أغنية يالا مع “عبد الله”

ويقدم عمرو دياب رفقة ابنه عبد الله أغنية “يالا"، وهي من كلمات.. تامر حسين، ألحان.. عزيز الشافعي، توزيع.. أحمد إبراهيم.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

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