نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"فيتو" سبب منع شيرين من زيارة فضل شاكر

منعت قوات الأمن اللبناني شيرين عبد الوهاب من زيارة فضل شاكر في مخيم “عين الحلوة” من أجل تنفيذ ديو “حدوتة”، بسبب عدم حصولها على التصاريح الأمنية، وكشفت بعدها مصادر:" أن الأزمة تم حلها ونجحت “شيرين” في الدخول إلى المخيم.

ديو شيرين وفضل شاكر

في هذا الصدد، قال فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبناني في تصريح لـ"فيتو":"شيرين لم تدخل لبنان من أجل تسجيل أغنية أو إقامة حفل ما، ولكن دخلت بصفة سياحية، وعرفت بعدها أنها ممنوعة من دخول مخيم عين الحلوة لمقابلة فضل شاكر لعدم حصولها على التصاريح الأمنية اللازمة.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب سافرت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء الفنان فضل شاكر، وتصوير أغنية “حدوتة” التي تم تسجيلها مؤخرًا، على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت بعض التقارير اللبنانية أن شيرين وصلت إلى بيروت منذ خمس أيام لتسجيل الأغنية وتصوير مشاهد مشتركة بينها وبين فضل في استوديو واحد ضمن مقر إقامته في مخيم “عين الحلوة"، إلا أنها لم تستطيع الحصول علي الموافقة الأمنية حتى الآن وهذا ما عطل تنفيذ الخطوة الأخيرة من المشروع.

أغنية حدوتة

وأغنية “حدوتة”، التي ينتظرها الجمهور، هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، وكان من المخطط أن يُطرح العمل نهاية يوليو الحالي 2025.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعرض لانتقادات بالغة بعد إحياء حفل ختام مهرجان موازين بدولة المغرب، حيث قدمت فقرة غنائية بتقنية “البلاي باك”، وهذا ما اغضب الجمهور الذي طلب منها تقديم أغنيات بصوتها.

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