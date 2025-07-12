السبت 12 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل الحالة الصحية لغادة عبد الرازق بعد تعرضها لكسر بالساق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تعرضت مؤخرًا الفنانة غادة عبد الرازق لكسر بساقها اليسرى، أثناء قضائها لإجازتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث كانت برفقة ابنتها وأحفادها، وانزلقت قدمها مما تسبب لها في كسر.

واضطرت غادة للانتقال إلى المستشفى، حيث قام الطبيب المعالج لها بوضح ساقها في جبيرة من الجبس، وطالبها بعدم الحركة لمدة أربعة أسابيع.

واضطرت غادة عبد الرازق للتنقل باستخدام مقعد متحرك، كما أنها رفضت العودة إلى القاهرة، وتتواجد حاليًا مع أفراد عائلتها داخل منزلها بالساحل الشمالي، ومن المفترض أن تجري بعض الأشعة والفحوصات خلال الأسبوع القادم لمعرفة الحالة التي أصبحت عليها ساقها.

 

من جانب آخر كانت قد ردت الفنانة غادة عبد الرازاق ،علي الأنباء التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اتهامها بالنصب علي إحدي الشركات الفرنسية، ومطالبتها بدفع 50 ألف يورو

 

غادة عبد الرازق ترد علي اتهامها بالنصب علي شركة فرنسية 

وقالت “غادة" في بيان لها: إن الأخبار التي انتشرت لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تستند لأي حقائق ولا مستندات أو أحكام قضائية، مشيرة إلي أنها إدعاءات باطلة تريد تشويه صورتها أمام جمهورها

وكانت أنباء انتشرت خلال الساعات الماضية، عن اتهام شركة فرنسية لغادة عبد الرازاق بالنصب وطالبتها بدفع 50 ألف يورو مقابل الخدمات التي قدمت لها خلال زيارتها لباريس. 

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