عبد العزيز مخيون يكشف كواليس علاقته بـ أحمد زكي وسبب وصفه بالمظلوم (فيديو)

تحدث الفنان عبد العزيز مخيون عن ذكرياته مع أحمد زكي، حيث إن الثنائي تعاونا سويا في 3 أفلام وهي إسكندرية ليه والهروب وحسن اللول، مؤكدا أنهما فيهما صفات مشتركة.

وقال "مخيون" خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس: “أحمد زكي كان قريبا لي ونشأته تشبه نشأتي وكان بيحس أني فيا منه بس هو كان بعدي بدفعتين، وكنت بحس أنه مظلوم ومش واخد حقه وهو كان عنده نفس الإحساس تجاهي وكنا دايما نقعد في وسط البلد بشارع قصر النيل وكان دايما لما ينزل له عمل كنت أشجعه وقضينا وقت حلو مع بعض وإحنا بنصور، وفيلم الهروب كان في شغل قوي”.

كما علق “مخيون” على الهجوم الذي تعرض له على السوشيال ميديا بسبب أزمة حادث نجله وحبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة وقال: “منزلش لمستواهم لا الناس ترد”.

وفي واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، صدر حكم قضائي بحبس.صلاح الدين عبدالعزيز مخيون، نجل الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، لمدة 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ما تسبب في وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمحافظة البحيرة.

حادث مأساوي يقود إلى أروقة المحاكم.. حادث على الطريق الزراعي

تفاصيل القضية بدأت في 30 يناير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عند مدخل قرية القناوية بالطريق الزراعي السريع – اتجاه القاهرة – بنطاق مركز أبو حمص، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين أن السيارة الملاكي رقم (ب هـ و4765)، قيادة صلاح الدين عبدالعزيز صالح عبدالرحمن مخيون، البالغ من العمر 23 عامًا، طالب بكلية التجارة، ومقيم بعزبة مخيون التابعة لمركز أبو حمص، قد اصطدمت بعدد من المواطنين أثناء سيرها بسرعة جنونية.

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب لؤي محمد وصفي يعقوب، أحد أهالي قرية القناوية، وإصابة كل من: أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، وهما من سكان مركز أبو حمص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.