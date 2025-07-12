6.5 مليون مشاهدة لأغنية "خطفوني" لـ عمرو دياب على يوتيوب (فيديو)

تتصدر أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب رفقة ابنته “جنا” قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها يوم 3 يوليو الجاري ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا”.

أغنية خطفوني

وبلغ إجمالي المشاهدات التي حققتها الأغنية منذ طرحها حتى الآن 6.5 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، لتحتل المرتبة الأولى بقائمة التريند.

وأغنية “خطفوني” من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

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