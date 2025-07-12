السبت 12 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد السقا يتوجه إلى الساحل الشمالي بعد عرض فيلم "أحمد وأحمد" بدول الخليج

الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا

سافر الفنان أحمد السقا، إلى منطقة الساحل الشمالي، بعد أن حضر عرض فيلم “أحمد وأحمد”، بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث كان قد اصطحب أبطال الفيلم لمشاركة الجمهور الخليجي عرض الفيلم، قبل أن يحصل على إجازته الصيفية.

ورافق السقا في إجازته نجليه حمزة وياسين، حيث يقضيان عدة أيام هناك، قبل عودته إلى القاهرة لمباشر نشاطه الفني، والتحضير لفيلم سينمائي جديد سوف يكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة.

فيلم أحمد وأحمد

وتدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

وفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال. 

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