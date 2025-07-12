السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية

محمد سلام
محمد سلام

قررت الشركة المنتجة لمسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، عرضه نهاية شهر أغسطس القادم، عبر منصة واتش ات.

وانتهت وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل كارثة طبيعية أول بطولة مطلقة للفنان محمد سلام، من جميع حلقات العمل المقرر أن يتم عرضه قريبًا.

وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل “كارثة طبيعية” خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.

 

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

ومسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد سلام كارثة طبيعية مسلسل كارثة طبيعية

مواد متعلقة

الانتهاء من مونتاج مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام

الأكثر قراءة

الغش في ضمائر وقحة؟!

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

زغلول صيام يكتب: تعديل بيان نادي بتروجيت ثلاث مرات يكشف المستور.. أين المهندس وليد لطفي؟! طب بصوا على إنبي!

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

بتروجيت يعدل بيانه الرسمي بشأن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

بعد تأجيل انتخابات الأندية، حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم السبت 12 يوليو 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته برزق وفير قادم

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية