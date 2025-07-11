أخبار مصر: حجم الأضرار والإصابات في تجدد الحريق بسنترال رمسيس، غلطة محمد رمضان التي دفع ثمنها نجله، مفاجأة عن وسام أبو علي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

في جولة داخل المبنى، حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو وصور)

في جولة ميدانية داخل مبنى سنترال رمسيس عقب تجدد الحريق الذي نشب مساء أمس الخميس، كشفت المشاهد عن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى ومكاتبه، لا سيما في الطوابق العليا التي شهدت اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من إعلان السيطرة على الحريق الأول الذي وقع يوم الإثنين وأسفر عن سقوط ضحايا.

بعد فتح التسجيل لاختبار القدرات، خطوات التسجيل على موقع التنسيق والرابط الرسمي

فتح موقع تنسيق الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ظهرت على كرسي متحرك، بسمة وهبة تثير القلق أثناء مواساة أسرة سامح عبد العزيز داخل المستشفى

أثارت الإعلامية بسمة وهبة خلال الساعات القليلة الماضية، قلق الجمهور، عقب انتشار مقطع فيديو لها ظهرت خلاله على كرسي متحرك بسبب أزمتها الصحية، حيث أنها كانت داخل المستشفى التي تواجد بها جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز لمواساة أسرته.

ترامب يتحدث عن "إعلان مهم" بشأن روسيا الإثنين المقبل

أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلانًا مهمًّا" بشأن روسيا يوم الإثنين المقبل، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الإعلان أو مضمونه، في خطوة تثير تكهنات حول موقفه من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

7 مصابين في حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (صور)

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق أثناء السيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران إلى 7 أشخاص بينهم 3 من رجال الإطفاء.

استمتعوا اليوم واستعدوا غدا، الأرصاد تعلن عن تغير في حالة الطقس وعودة الموجة الحارة

يشهد طقس اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 ظواهر جوية متعددة، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة إلا أن الطقس اليوم يشهد نشاطا للرياح وشبورة صباحية كثيفة وارتفاع الأمواج بالشواطئ.

نتنياهو: من المرجح أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت مع حركة حماس، يتضمن الإفراج التدريجي عن رهائن، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023.

إكرامي يفجر مفاجأة: وسام أبو علي مكمل مع الأهلي (فيديو)

فجر إكرامي الشحات مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مهاجم الأهلي وسام أبو علي، بعد أزمته مع الأحمر ورغبته للاحتراف خارجيًّا.

من داخل المكاتب، شاهد آثار حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو)

سيطرت، قوات الحماية المدنية على حريق سنترال رمسيس الذي تجدد في الواجهة الخلفية للمبنى، مع استمرار عمليات التبريد.

خطوة أولى نحو المساءلة، الناشط محمود خليل يقاضي إدارة ترامب ويطالب بتعويض ضخم

طلب محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تعويضًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدره 20 مليون دولار.

جلطات وضباب في دماغي وما كنتش قادر أقف، آدم الشرقاوي يتحدث لأول مرة عن أزمته الصحية

كشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي، عن الأسباب الحقيقية وراء ابتعاده عن الساحة الفنية لمدة عامين، مؤكدًا تعرضه لمحنة صحية كادت تقضي على مستقبله الفني.

الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد في 5 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 8 مساجد إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، الموافق 11 من يوليو 2025.

غلطة يدفع تمنها ابنه، أسباب تأييد حكم إيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية رغم التصالح

كشف ياسر عرفات الخبير القانوني، سبب تأييد محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكمها السابق على نجل محمد رمضان وهو إيداعه بإحدى دور الرعاية في جلساتها أمس الخميس رغم تقديم مذكرة تصالح تمت بين أسرتي نجل الفنان والطفل المعتدى عليه.

ترامب: حلفاؤنا في "الناتو" سيدفعون ثمن الأسلحة الأمريكية التي تتسلمها أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الجمعة، إن حلفاء الولايات المتحدة في حلف "الناتو" سيدفعون ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

بشرط تعجيزي، نيوكاسل يدمر "التوقيع الحلم" لمدرب ليفربول آرني سلوت

بشرط تعجيزي، تبخرت آمال ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، بعدما كشف الصحفي ديفيد أورنستين عن موقف قاطع من النادي الإنجليزي، في وقت فتح فيه فابريزيو رومانو الباب أمام صفقة بديلة بقيمة ضخمة.

هيئة البث الإسرائيلية: 6 مليارات دولار تكلفة إنشاء "المدينة الإنسانية" في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة إنشاء "المدينة الإنسانية" المزمع إقامتها في قطاع غزة قد تصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل نصف ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية.

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه قرر إلغاء فصل التيار الكهربائي الذي كان مقررًا عن محطة محولات بنها الجديدة غدًا السبت الموافق 12 يوليو 2025، من الساعة 6:00 صباحًا حتى 9:00 صباحًا، والذي كان مخصصًا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

مسؤول إسرائيلي: اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأمريكية

قال مسؤول إسرائيلي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن إسرائيل توصلت إلى أن اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي نفذت الشهر الماضي.

فيفا: 16 جنسية تحضر نهائي مونديال الأندية من أصل 72

يلتقي باريس سان جيرمان وتشيلسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية مساء الأحد المقبل.

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