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حوادث

7 مصابين في حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (صور)

تجدد النيران بسنترال
تجدد النيران بسنترال رمسيس والمطافئ تسيطر، فيتو

حريق سنترال رمسيس، ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق أثناء السيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران إلى 7 أشخاص بينهم 3 من رجال الإطفاء.

وتم علاج بعضهم داخل سيارات الإسعاف المتمركزة بموقع الحادث فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى ووضعهم تحت الملاحظة.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد وسط وجود مكثف لسيارات الإطفاء والإسعاف بمحيط السنترال، وذلك بالتزامن مع إجراء  تحويلات مرورية لتسهيل حركة المرور بالمنطقة.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق للوقوف على أسباب تجدده داخل السنترال، عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد، وما زالت الجهات المعنية بالمحافظة تجري أعمال فحص المبنى والتأكد من سلامة المبنى وعدم وجود شبهة جنائية.


وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية، من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع مجددًا داخل مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، وذلك بعد مرور 4 أيام فقط على الحريق الرئيسي الذي تسبب في أضرار كبيرة بالموقع.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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حريق سنترال رمسيس الحريق الحماية المدنية

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