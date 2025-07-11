هيئة البث الإسرائيلية: 6 مليارات دولار تكلفة إنشاء "المدينة الإنسانية" في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة إنشاء "المدينة الإنسانية" المزمع إقامتها في قطاع غزة قد تصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل نصف ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية.

جدوى مشروع المدينة الإنسانية بغزة

وتأتي هذه التقديرات وسط نقاشات داخلية متصاعدة في الأوساط السياسية والأمنية بشأن جدوى المشروع، وتداعياته الأمنية والمالية، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وغياب أي أفق سياسي واضح.

التصدي لمخطط تحويل غزة لمشروع استثماري اقتصادي

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من "مخطط خطير ومشبوه" يستهدف قطاع غزة، يهدف -بحسب بيانها- إلى تحويل القطاع إلى مشروع استثماري اقتصادي، على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة أن هذا المخطط يأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية وتكريس فصل غزة عن الضفة الغربية، مطالبة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بضرورة التصدي الموحد لهذا المخطط، ورفض أي مشاريع تعيد إعمار غزة بشروط سياسية تمس بثوابت الشعب الفلسطيني.

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