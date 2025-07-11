بشرط تعجيزي، نيوكاسل يدمر "التوقيع الحلم" لمدرب ليفربول آرني سلوت

بشرط تعجيزي، تبخرت آمال ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، بعدما كشف الصحفي ديفيد أورنستين عن موقف قاطع من النادي الإنجليزي، في وقت فتح فيه فابريزيو رومانو الباب أمام صفقة بديلة بقيمة ضخمة.

النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي يبحث عن مهاجم صريح جديد هذا الصيف، رغم إنفاقه أكثر من 190 مليون جنيه إسترليني على خمس صفقات حتى الآن.

ويأمل المدرب الهولندي آرني سلوت استكمال خطته بضم قلب دفاع ومهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل الحفاظ على اللقب الذي حسمه الموسم الماضي بفارق 10 نقاط.

ورغم أن بعض اللاعبين قد يغادرون لدعم ميزانية النادي، على رأسهم داروين نونيز المرشح للرحيل إلى نابولي، فإن آمال سلوت في ضم إيزاك تلاشت تمامًا.



شرط نيوكاسل التعجيزي

اللاعب السويدي تم وصفه بأنه "التوقيع الحلم" للمدرب آرني سلوت، لكن نيوكاسل يرفض تمامًا فتح باب التفاوض، ويضع شرطًا تعجيزيًا بقيمة لا تقل عن 150 مليون جنيه إسترليني.

وأكد أورنستين عبر بودكاست Sky Sports أن النادي لا يخطط لبيع اللاعب بل يسعى لتجديد عقده، مشيرًا إلى أن الاهتمام السابق من أندية مثل آرسنال وليفربول لا يغير من واقع أن الصفقة غير مطروحة حاليًّا.

وقال أورنستين: "بيع إيزاك ليس مطروحًا لدى نيوكاسل.. يريدون استمراره ويتمنون أن يجدد عقده. صحيح أن أندية كثيرة مهتمة، منها ليفربول وآرسنال، لكن نيوكاسل لن يفتح الباب، وإن حدث، فسعره سيكون فلكيًّا".

وأضاف: "الحديث يدور عن 150 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى الآن، اللاعب مستمر في نيوكاسل".



ليفربول يتلقى دفعة قوية بشأن مهاجم بديل

بعد إغلاق ملف إيزاك، بات التركيز في ليفربول منصبًا على التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

النادي الألماني أبدى انفتاحه لبيع اللاعب إذا وصل العرض إلى 100 مليون يورو، وهو ما فتح الباب أمام تفاوض محتمل.

الصحفي فابريزيو رومانو أكد أن ليفربول يعمل على هذه الصفقة، موضحًا أن إيكيتيكي هو الاسم الأقرب بين الخيارات المطروحة.

وقال عبر قناته على يوتيوب: "ليفربول يناقش إضافة إيكيتيكي إلى تشكيلته. النادي يريد مهاجمًا إضافيًا وينتظر مصير داروين نونيز، الذي لا تزال المحادثات بشأنه مستمرة مع نابولي".

وأضاف: "إيكيتيكي لا يزال خيارًا حقيقيًا.. الصفقة لن تُحسم اليوم أو غدًا، لكن اسمه ضمن القائمة".

وفي تحديث جديد، أوضح رومانو أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذكر أن ليفربول لا يزال أحد أبرز المهتمين. وشدد على أن رحيل نونيز سيكون حاسمًا في تحديد الخطوة التالية بشأن إيكيتيكي أو مهاجم آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.