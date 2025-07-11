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حوادث

في جولة داخل المبنى، حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو وصور)

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

عودة حريق سنترال رمسيس، في جولة ميدانية داخل مبنى سنترال رمسيس عقب تجدد الحريق الذي نشب مساء أمس الخميس، كشفت المشاهد عن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى ومكاتبه، لا سيما في الطوابق العليا التي شهدت اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من إعلان السيطرة على الحريق الأول الذي وقع يوم الإثنين وأسفر عن سقوط ضحايا.

حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (1)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (1)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (2)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (2)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (3)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (3)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (4)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (4)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (5)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (5)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (6)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (6)

آثار الحريق داخل مبنى سنترال رمسيس

بمجرد الدخول إلى مبنى سنترال رمسيس، تتضح آثار الحريق جلية، رائحة الدخان لا تزال عالقة في الأجواء، وتنتشر بعض بقايا الركام والحطام في الممرات.

بينما أكدت المعاينة الأولية عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية كبيرة في الحريق الأخير، فإن الوضع داخل المبنى يروي قصة أخرى من التحديات التي تواجه عودة العمل بشكل كامل.

 

جولة بين الأدوار المحترقة في سنترال رمسيس

في الطوابق المتضررة، وخاصة الطابق السابع الذي كان بؤرة الحريق، تحولت المكاتب إلى كوم فحم هي وأجهزة الكمبيوتر والمكاتب، والجدران اكتست بالسواد من أثر الدخان واللهب. الزجاج المحطم على الأرض.


المشاهد في هذه الأدوار مؤلمة، تذكرنا بالخسائر البشرية التي وقعت في الحريق الأول، حيث لقي 4 موظفين مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا، بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية، مما يلقي بظلاله على حجم الكارثة التي مرت بها المنشأة.

الجولة لم تقتصر على المكاتب الإدارية، بل امتدت إلى غرف الخوادم وشبكات الاتصالات، حيث كانت المشاهد صادمة. 
كابلات الإنترنت والوصلات تحولت إلى أكوام من الأسلاك المتفحمة والمنصهرة.
 

تفاصيل حريق سنترال رمسيس

وكان مصدر أمني مسؤول صرح بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب أعلى مبنى سنترال رمسيس دون وقوع أي خسائر بشرية.

حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (7)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (7)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (8)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (8)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (9)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (9)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (10)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (10)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (11)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (11)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (12)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (12)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (13)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (13)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (14)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (14)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (15)
حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (15)

حريق سنترال رمسيس

وتجددت النيران، مساء الخميس، أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بعد ساعات من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

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