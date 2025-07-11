ترامب: حلفاؤنا في "الناتو" سيدفعون ثمن الأسلحة الأمريكية التي تتسلمها أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الجمعة، إن حلفاء الولايات المتحدة في حلف "الناتو" سيدفعون ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.



وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC" الأمريكية: "نرسل أسلحة إلى الناتو وهم يدفعون ثمنها بالكامل.. والحلف سيسلم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة سترسل صواريخ باتريوت إلى حلف شمال الأطلسي وسيتولى توزيعها.

وأشار إلى أنه أبرم اتفاقًا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا عبر الحلف، وأن الأخير سيدفع ثمنها بالكامل.

وأكد أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في شهر يونيو.

ولم يتضح أكان ترامب يشير إلى فكرة تم طرحها مؤخرًا حول احتمال قيام بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي بشراء أسلحة أمريكية الصنع نيابة عن أوكرانيا حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى تحمل التكلفة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن ترامب سيستخدم صلاحياته الطارئة لإرسال ذخيرة إلى كييف بقيمة حوالي 300 مليون دولار.

كما صرح الرئيس الأمريكي بأنه "يشعر بخيبة أمل تجاه روسيا"، مردفًا بالقول: "لكن دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.. أعتقد أنني سأدلي بتصريح هام حول هذا الموضوع يوم الإثنين"، دون الخوض في التفاصيل.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن توريد الأسلحة لنظام كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية، بل على العكس يساهم في استمرار الأعمال القتالية.

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