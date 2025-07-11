الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

غلطة يدفع تمنها ابنه، أسباب تأييد حكم إيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية رغم التصالح

محمد رمضان ونجله،
محمد رمضان ونجله، فيتو

كشف ياسر عرفات الخبير القانوني، سبب تأييد محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكمها السابق على نجل محمد رمضان وهو إيداعه بإحدى دور الرعاية في جلساتها أمس الخميس رغم تقديم مذكرة تصالح تمت بين أسرتي نجل الفنان والطفل المعتدى عليه.

وقال “عرفات” إن تأييد الحكم  بإيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية يرجع إلى تغيب محمد رمضان ونجله عن الحضور دون عذر قهري تقتنع به المحكمة.

وأوضح أن جلسة امس كانت معارضة استئنافية تلزم المتهم بالحضور وتغيبه عن الحضور ألغى جلسة المعارضة ذاتها.

وأشار إلى أن تغيب الفنان محمد رمضان ونجله جعل المحكمة تؤيد الحكم السابق.

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محكمة جنح مستأنف نجل محمد رمضان محمد رمضان

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