الجمعة 11 يوليو 2025
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محافظات

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

كهرباء، فيتو
كهرباء، فيتو

أكد  المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه قرر إلغاء فصل التيار الكهربائي الذي كان مقررًا عن محطة محولات بنها الجديدة غدًا السبت الموافق 12 يوليو 2025، من الساعة 6:00 صباحًا حتى 9:00 صباحًا، والذي كان مخصصًا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

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بعد إعلانها رسميًّا.. محافظ القليوبية يقرر قرر إلغاء فصل التيار الكهربائي عن بنها

أشار بيان صادر من محافظة القليوبية إلى أن هذا القرار حرصًا على ضمان استمرارية الخدمة وعدم تعطيل المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين.

كانت شركة الكهرباء بالقليوبية قد أعلنت في وقت سابق فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 12 يوليو 2025، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المقررة على المحطة، في إطار خطة تطوير وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

 

فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بنها السبت المقبل للصيانة الدورية

وأوضحت الشركة أن الفصل سيبدأ من الساعة 6:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة 9:00 صباحًا، مشيرة إلى أن الفصل سيؤثر في عدد من المناطق الحيوية والخدمية بمدينة بنها.

 

وتشمل المناطق المتأثرة:

مستشفى بنها التعليمي

مستشفى بنها الجامعي

مستشفى التأمين الصحي

منطقة التجارة

منطقتا كفر الجزار وبطا

مبنى محافظة القليوبية

مستشفى الحكمة بكفر الجزار

مركز الشرطة بكفر الجزار


ودعت الشركة الجهات المعنية والمؤسسات الخدمية الواقعة ضمن نطاق الفصل، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخدمات خلال فترة الانقطاع المؤقت، مؤكدة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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