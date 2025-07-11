خطوة أولى نحو المساءلة، الناشط محمود خليل يقاضي إدارة ترامب ويطالب بتعويض ضخم

طلب محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تعويضًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدره 20 مليون دولار.

ورفع خليل دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، الخميس، تضمنت المطالبة بالتعويض، بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لإدارة الهجرة، بحسب "فرانس برس".



وخليل (30 عامًا)، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج بمواطنة أمريكية والأب لطفل، احتُجز بعد توقيفه في مارس.

وأُطلق سراحه من مركز احتجاز فيدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا الشهر الماضي بعد ساعات من إصدار قاض أمرا بالإفراج عنه بكفالة.

ووفق مركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل فإنَّ "الإدارة نفّذت خطتها غير القانونية لاعتقال خليل واحتجازه وترحيله بطريقة محسوبة لإرهابه هو وعائلته".

وأضافت الشكوى أنَّ خليل عانى من "ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضرَّرت سمعته".

وتحوّل خريج جامعة كولومبيا إلى رمز للاحتجاجات الطالبية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة، وقد وصفته إدارة ترامب بأنه مصدر تهديد للأمن القومي.



ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها "خطوة أولى نحو المساءلة".

وقال في بيان "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة والانفصال عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أُجبرت عليه".

وأضاف "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".

وسبق أن تحدث خليل عن تجربته "المروعة" في الاحتجاز، فقد تشارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلا دون أي خصوصية على الإطلاق مع إضاءة طوال الوقت".

وأرجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل إلى قولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".

وجاء اعتقال خليل في خضمّ حملة ترامب ضدَّ كبريات الجامعات الأمريكية في الأشهر الأخيرة، فقد واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، فيما خفض المنح الفيدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.

وإلى جانب دعواه القضائية، أعرب فريق خليل عن مخاوفه من احتمال تعرضه لتهديدات خارج نطاق الاحتجاز.

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