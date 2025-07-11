الجمعة 11 يوليو 2025
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الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد في 5 محافظات

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 8 مساجد إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، الموافق 11 من يوليو 2025.

 

إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٠٤) مساجد

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2024 بلغ  13504 مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و156 مليون جنيه.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية البرج – مركز مطوبس.
وفي محافظة الجيزة: 
تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية أسكر - مركز الصف؛ ومسجد السلام بقرية اللشت – مركز العياط.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية كوم النور – مركز سمسطا.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد سعد بن أبي وقاص بقرية أم عجرم – مركز فاقوس؛ ومسجد الأنوار بمجاورة٤ – مدينة الصالحية الجديدة.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بعزبة الشيخ عيسى بقرية صفط الخمار – مركز المنيا؛ ومسجد فجر الإسلام بكفر أنس بقرية الجرنوس – مركز بني مزار.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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