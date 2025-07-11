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خارج الحدود

نتنياهو: من المرجح أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة

نتنياهو خلال المقابلة،
نتنياهو خلال المقابلة، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت مع حركة حماس، يتضمن الإفراج التدريجي عن رهائن، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023.

وفي مقابلة حصرية مع قناة "نيوزماكس"، الخميس، رجح نتنياهو التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار خلال الأيام القليلة المقبلة لمدة 60 يومًا، قائلا: "سنُفرج عن دفعة أولى من الرهائن، وسنستغل تلك الفترة لمحاولة إنهاء هذا الوضع؛ وقد ينتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها".
 

قال إن الاتفاق المنتظر سيتضمن إطلاق دفعة أولى من الرهائن، وأنه خلال فترة التهدئة سيتم تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية نهائية.

وأشار نتنياهو: "لدينا 50 رهينة حاليًّا، 20 منهم أحياء بالتأكيد، ونحو 30 قُتلوا؛ الاتفاق الحالي سيسمح بخروج نصف الأحياء ونصف القتلى، ما سيبقي لدينا 10 أحياء و12 من المتوفين. وسأُخرجهم جميعًا؛ آمل أن يتم ذلك خلال أيام قليلة".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في الأيام المقبلة، لكن لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى الآن".
 

وأمس الخميس، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نقترب من التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة لأن نصل إلى صفقة"، وذلك قبل لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في البنتاجون.

وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق لوقف إطلاق نار حركة حماس رهائن قناة نيوزماكس

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