انقطاع الماء والكهرباء في كييف بعد هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن قوات روسية شنت هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.

وأضاف كليتشكو على تطبيق تيليجرام أن هجومًا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارًا بأحد المباني وأدى إلى إصابة شخص واحد.

ونشرت قنوات إخبارية غير رسمية على تيليجرام صورًا لمبان سكنية شاهقة مظلمة.



