استمتعوا اليوم واستعدوا غدا، الأرصاد تعلن عن تغير في حالة الطقس وعودة الموجة الحارة

طقس اليوم، يشهد طقس اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 ظواهر جوية متعددة، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة إلا أن الطقس اليوم يشهد نشاطا للرياح وشبورة صباحية كثيفة وارتفاع الأمواج بالشواطئ.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار رطب إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وتفاصيل طقس اليوم حسب بيان هيئة الأرصاد يشهد شبورة مائية من ( 4: 8) صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.





كما يشهد طقس اليوم نشاطًا محدودًا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويشهد أيضا نشاطا للرياح على بعض شواطئ (السلوم، مطروح) بسرعة تصل إلى (30:45) كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ( 2: 2.5 متر).



أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج (1:1.5) متر.

حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء (11 يوليو إلى 16 يوليو 2025



وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حتى الأربعاء 16 يوليو 2025 يشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، كما يشهد شبورة مائية كثيفة، رياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا، ارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

واختام البيان نشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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