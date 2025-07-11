جلطات وضباب في دماغي وما كنتش قادر أقف، آدم الشرقاوي يتحدث لأول مرة عن أزمته الصحية

كشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي، عن الأسباب الحقيقية وراء ابتعاده عن الساحة الفنية لمدة عامين، مؤكدًا تعرضه لمحنة صحية كادت تقضي على مستقبله الفني.

وقال عبر حسابه على "إنستجرام": "كنت محتاج آخد بريك. من سنتين، كنت تعبان جدًّا، وزني وصل لـ110 كيلوجرامات (250 رطلًا)، ما كنتش قادر أتنفس، وضباب في الدماغ كان بيخليني أنسى أيامي، ومش قادر أقف بسبب آلام المفاصل".

وأضاف أن حالته الصحية تفاقمت لدرجة إصابته بجلطات في الساق، وتورم جسده بسبب مشاكل في الكلى، ما أثر بشدة على حالته الجسدية والنفسية.

وتابع: "كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقت أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات. رجعت لوزني الطبيعي ٨٠ كيلو (١٨٠ رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مفيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام. حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته".

وأردف: "بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتِ عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني. متحمّس إني أشارككم اللي كنت بشتغل عليه.

وحقق آدم الشرقاوي شهرة واسعة من خلال مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" أمام النجمة منى زكي، إلى جانب ظهوره في فيلم "شماريخ" مع آسر ياسين وأمينة خليل، ما جعله من الوجوه الواعدة في الساحة الفنية.

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