ظهرت على كرسي متحرك، بسمة وهبة تثير القلق أثناء مواساة أسرة سامح عبد العزيز داخل المستشفى

أثارت الإعلامية بسمة وهبة خلال الساعات القليلة الماضية، قلق الجمهور، عقب انتشار مقطع فيديو لها ظهرت خلاله على كرسي متحرك بسبب أزمتها الصحية، حيث أنها كانت داخل المستشفى التي تواجد بها جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز لمواساة أسرته.

مرض بسمة وهبة

فيديو بسمة وهبة أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتساءل الكثيرون عن طبيعة مرضها الذي جعلها تظهر بشكل مفاجئ على كرسي متحرك.

وكان كشف مصدر مقرب من الإعلامية بسمة وهبة، عن استقرار حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة.

تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد إجراء عملية جراحية

وأضاف المصدر في تصريح خاص لفيتو، أنها خضعت للجراحة صباح الثلاثاء، وتوجد حاليًّا داخل المستشفى، تحت الملاحظة الطبية، ومن المرجح أن يسمح لها الأطباء بالخروج خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانب آخر كانت قد فتحت وزارة الصحة والسكان تحقيقًا عاجلًا في شكوى قدمتها الإعلامية بسمة وهبة ضد مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، بعد اتهامات بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في تدهور حالة إحدى صديقاتها، مصابة بالسرطان.

لجنة من العلاج الحر والتراخيص

وشكلت وزارة الصحة لجنة من العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة للتفتيش على المستشفى، وذلك عقب نشر وهبة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بالتدخل الفوري.

تفاصيل الواقعة

أوضحت بسمة وهبة أن صديقتها، فيفيان الفقي، كانت تتلقى علاجًا كيماويًّا لعدة أورام سرطانية، قبل أن تتدهور حالتها بشكل ملحوظ بعد خضوعها لعملية جراحية داخل المستشفى الخاص بالمهندسين، وصفتها وهبة بـ"التجريبية" وغير المضمونة.

وأكدت وهبة أن المريضة نقلت إلى مستشفى سعاد كفافى بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال العلاج، إلا أن المستشفى الأول رفض تسليم الملف الطبي الخاص بها، بحجة غياب الموظف المختص، ما أعاق الفريق الطبي في إعداد بروتوكول العلاج اللازم.

تقصير واضح في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفى

كما لفتت وهبة إلى وجود تقصير واضح في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفى، مشيرة إلى تسرب مياه في الغرف وغياب النظافة، بل وتنفيذ العملية الجراحية في ممر ضيق غير مخصص للعمليات.

وقالت وهبة:"المستشفى لا يصلح لاستقبال المرضى.. المريضة خضعت لجراحة في ممر نهايته حمام، والممرضات أكدن أن الملف غير متوفر لأن المسؤول نائم".

مطالب بسمة وهبة

طالبت الإعلامية باتخاذ إجراءات عاجلة، شملت إغلاق المستشفى ومحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة وتقنين أسعار الخدمات الصحية للحفاظ على كرامة المرضى.



وأكدت وهبة أن والدة المريضة تعاني من مرض بالقلب، ولا تحتمل ما وصفته بـالظلم والإهمال، مطالبة وزير الصحة بالتحرك الفوري لإنقاذ المرضى وحماية حقوقهم.

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