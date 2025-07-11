إكرامي يفجر مفاجأة: وسام أبو علي مكمل مع الأهلي (فيديو)

فجر إكرامي الشحات مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مهاجم الأهلي وسام أبو علي، بعد أزمته مع الأحمر ورغبته للاحتراف خارجيًّا.

وقال “إكرامي” لبرنامج “اللعيب في المونديال” بقناة “MBC” مصر: "عندي معلومة إن وسام أبو علي مكمل مع الأهلي".

وأضاف: "أن النادي الأهلي طلب 10 ملايين دولار سواء من قطر أو الإمارات أو أمريكا وأن المبلغ ده ما وصلش، وأنا آخر معلومة مفيش أي عرض اتقدم له بالمبلغ ده، ومفيش أي حاجة في إيده فلازم يقعد لأنه في عقد بينه وبين الأهلي".

وتابع: "مشكلة وسام أبو علي في الأهلي الترضية، وممكن الأهلي يوصله لـ 2 مليون دولار والأهلي مش هيرفع أكتر من كدا، وحتى الاهلي وافق على الـ 2 مليون هيدفع له بالمصري".

وأمس الخميس، كشفت تقارير سعودية، عن وجود اهتمام من جانب نادي النصر السعودي بالتعاقد مع وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

إكرامي يفجر مفاجأة: عندي معلومة إن وسام أبو علي مكمل مع الأهلي.. ومهيب عبد الهادي يرد



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وأكد الإعلامي السعودي محمد العميري، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أصبح قريبا من التوقيع مع نادي النصر، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز المهاجمين العرب وأحد الأعمدة الرئيسية في صفوف النادي الأهلي.

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

فيما قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تحرك جديد من إدارة النادي لترضية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعثر رحيله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي وهو البحث عن عقد إعلاني جديد لرفع الراتب السنوي للاعب من أجل الاقتراب من نظيره الذي كان معروضا عليه من أندية عربية، مؤكدا أن عقد وسام أبو علي قد يصل إلى مليون ونصف دولار سنويًّا بعد ترضيته.

ويعيش الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حالة نفسية سيئة وفق مصدر مقرب منه بسبب تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي.

وقال المصدر: الوصل الإماراتي أغلق باب المفاوضات مع مهاجم الأهلي كما تراجع الريان القطري أيضا عن رغبته في الاستمرار بالمفاوضات بسبب شروط الأهلي المالية للموافقة على إطلاق سراح اللاعب.

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