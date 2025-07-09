أخبار الحوادث اليوم: ضبط نصاب محترف في الجيزة.. حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان.. وحبس مستشار سابق متهم بقتل طليقته أثناء سيرها برفقة زوجها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

وقع اليوم الأربعاء، حادث تصادم على طريق وادي النقرة في مركز نصر النوبة بأسوان، حيث تصادمت سيارتان، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة عنيفة وقعت بدائرة قسم شرطة السلام ثان، واستخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي خشبية، وأسفرت عن إصابات متفرقة بين الطرفين.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، لقيامه بتزوير مستندات رسمية وعرفية وانتحال صفة شركات وهمية، بهدف النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج.

تمكنت الأجهزة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الشباب بدائرة قسم شرطة الجيزة، من ضبط المتورطين في الواقعة.

أكدت النيابة العامة أن جميع خدماتها الرقمية متاحة وتعمل بكفاءة كاملة عبر بوابتها الرقمية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات بقيمة 34 مليون جنيه.

أمرت نيابة أكتوبر بحبس المتهم بقتل طليقته على ممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور بدائرة قسم شرطة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ١٧٦٩٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أشمون بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بحادث الطريق الإقليمي بأشمون.

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة نيرانا شبت في سيارة ملاكي بميدان هشام بركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وذلك فور تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغا بالحريق من قبل غرفة عمليات النجدة.

اندلع منذ قليل حريق هائل بمبنى تابع لشركة كهرباء مدينة العاشر من رمضان بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بنطاق محافظة الشرقية ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية المحيطة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم يجلسون على نوافذ سيارة أثناء سيرها بسرعة على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، في مشهد عرّض حياتهم للخطر وأثار غضب المواطنين.





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