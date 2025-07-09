أخبار الحوادث اليوم: ضبط نصاب محترف في الجيزة.. حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان.. وحبس مستشار سابق متهم بقتل طليقته أثناء سيرها برفقة زوجها
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على قائدي 4 سيارات لـ أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف بأطفيح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان
وقع اليوم الأربعاء، حادث تصادم على طريق وادي النقرة في مركز نصر النوبة بأسوان، حيث تصادمت سيارتان، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.
مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة عنيفة وقعت بدائرة قسم شرطة السلام ثان، واستخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي خشبية، وأسفرت عن إصابات متفرقة بين الطرفين.
ضبط نصاب محترف في الجيزة زور أوراقا رسمية للنصب على راغبي السفر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، لقيامه بتزوير مستندات رسمية وعرفية وانتحال صفة شركات وهمية، بهدف النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج.
معركة التلامذة، ضبط 3 طلاب تشاجروا مع زميلهم وأصابوه بسلاح أبيض بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الشباب بدائرة قسم شرطة الجيزة، من ضبط المتورطين في الواقعة.
النيابة العامة تؤكد استمرار جميع خدماتها الرقمية عبر البوابة الإلكترونية
أكدت النيابة العامة أن جميع خدماتها الرقمية متاحة وتعمل بكفاءة كاملة عبر بوابتها الرقمية.
ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ 34 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات بقيمة 34 مليون جنيه.
حبس مستشار سابق متهم بقتل طليقته أثناء سيرها برفقة زوجها العرفي بأكتوبر
أمرت نيابة أكتوبر بحبس المتهم بقتل طليقته على ممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور بدائرة قسم شرطة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية حادث الطريق الإقليمي بأشمون (فيديو)
أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ١٧٦٩٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أشمون بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بحادث الطريق الإقليمي بأشمون.
تفحم سيارة ملاكي بميدان هشام بركات وماس كهربائي السبب
أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة نيرانا شبت في سيارة ملاكي بميدان هشام بركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وذلك فور تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغا بالحريق من قبل غرفة عمليات النجدة.
اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق
اندلع منذ قليل حريق هائل بمبنى تابع لشركة كهرباء مدينة العاشر من رمضان بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بنطاق محافظة الشرقية ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية المحيطة.
العقوبة المتوقعة لأب جلس أطفاله على نوافذ سيارته أثناء سيرها بالطريق الدائري
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم يجلسون على نوافذ سيارة أثناء سيرها بسرعة على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، في مشهد عرّض حياتهم للخطر وأثار غضب المواطنين.
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