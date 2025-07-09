النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية حادث الطريق الإقليمي بأشمون (فيديو)

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ١٧٦٩٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أشمون بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بحادث الطريق الإقليمي بأشمون.

وقال ممثل النيابة العامة: "إلى أرواحكن الطاهرة؛ نمن بسلام، فهذا الوطن لن ينساكن، إلى أرواحكن الطاهرة نمن بسلام، فهذا الوطن لن ينساكن".

ووجهت النيابة العامة أثناء مرافعتها في قضية “فتيات العنب”، إلى سائق سيارة التريلا: "تناولت المخدرات وقُلت يوم فرحي..أي فرح هذا وأنت مخمور.. اخترت أن تكافئ عقلك بالمخدر".

واستكمل ممثل النيابة: "أما عرفت أن مقعد القيادة أمانة؟!.. أما علمت بسائق اشتعلت فيه النيران وأنقذ الأرواح؟!".

محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية

كانت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 19 شخصًا بينهم 18 فتاة، حيث قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق التريلا المتهم بالتسبب في الحادث، والسجن 5 سنوات لمالك السيارة لتمكينه المتهم من القيادة رغم عدم حيازته رخصة مناسبة.

وخلال تحقيقات النيابة، أدلى المتهم بأقواله حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أثناء قيادته لسيارة تريلا على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها، بعد مروره من كارتة الخطاطبة.

وقال السائق المتهم: “كنت ماشي على سرعة تقريبًا 50 كم/ساعة، وفجأة لقيت ميكروباص قدامي، حاولت أتجاوزه وأخدت أقصى الشمال، لكن فوجئت بحجر كبير بارز في التلتوار الأوسط، ولما حاولت أتفاداه اختلت عجلة القيادة، وعديت للاتجاه المعاكس غصب عني، وهناك خبطت في ميكروباص جاي في وشي”.

وأضاف المتهم أنه أصيب بالذعر فور وقوع التصادم، فغادر مكان الحادث هاربًا خوفًا من تعرضه للاعتداء من الأهالي بعد مشاهدته للضحايا، ثم سلم نفسه بعد نحو ساعة إلى مركز شرطة أشمون، حيث أبلغوه بوفاة معظم ركاب الميكروباص.

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