اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

اندلع منذ قليل حريق هائل بمبنى تابع لشركة كهرباء مدينة العاشر من رمضان بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بنطاق محافظة الشرقية ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية المحيطة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، بينما لا تزال أعمال التبريد جارية حتى الآن.

ولم تُصدر الجهات المعنية حتى اللحظة أي بيانات رسمية تكشف عن أسباب الحريق أو حجم الخسائر، كما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

حريق بمحطة محولات على طريق العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع الكهرباء بعدة مناطق،فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وأشارت الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق بمحطة محولات على طريق العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع الكهرباء بعدة مناطق،فيتو

أمام إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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