الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة عنيفة وقعت بدائرة قسم شرطة السلام ثان، واستخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي خشبية، وأسفرت عن إصابات متفرقة بين الطرفين.

<strong>مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل</strong>
مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل، فيتو

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين: الطرف الأول: أحد الأشخاص وزوجته وابنه، وقد أصيبوا جميعًا بجروح وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: 9 أشخاص من سكان العقار ذاته، أحدهم مصاب بجرح في اليد.

 

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وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام ابن الطرف الأول باللهو بصوت مرتفع بمدخل العقار محل سكن الطرف الثاني، مما أدى لنشوب خلاف تطور إلى اشتباك بالأيدي، استخدمت خلاله أسلحة بيضاء وعصي خشبية كانت بحوزة الطرفين.

ضبط المتهمين والأسلحة

تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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