الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

كيان تعليمى، فيتو
كيان تعليمى، فيتو

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شخص قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في محافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

تحرير 792 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

وكشفت التحريات أن المتهم زعم منح شهادات تدريبية في أحد التخصصات المهنية، موهمًا ضحاياه بأنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على وظائف مرموقة داخل كبرى الشركات والمؤسسات، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان غير المرخص، وتم ضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على:

عدد من الشهادات المزيفة منسوبة للكيان، وكتب تعليمية واستمارات تسجيل للطلاب، دفاتر إيصالات نقدية توثق عمليات التحصيل المالي من الضحايا.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإدارة الكيان المخالف والنصب على المواطنين كما ورد في التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الإحتيال على المواطنين إدارة كيان تعليمي النصب على المواطنين النيابة العامة حقوق الملكية حقوق الملكية الفكرية لنصب والاحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

تحرير 792 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

خريطة الحالة المرورية اليوم بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 124 فرد خرطوش و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة

طفل يقود سيارة بالقليوبية ويعرض حياة المواطنين للخطر، الأمن يكشف التفاصيل

السجن 10 سنوات لـ 7 متهمين بتهمة دفن شاب حيا داخل ماسورة مياه بالمحلة

القبض على قائدى 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بـ 6 أكتوبر خلال موكب زفاف

حملة أمنية فى دمياط تلاحق تجار الكيف وحائزى الأسلحة النارية

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية