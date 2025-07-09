ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شخص قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في محافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم زعم منح شهادات تدريبية في أحد التخصصات المهنية، موهمًا ضحاياه بأنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على وظائف مرموقة داخل كبرى الشركات والمؤسسات، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان غير المرخص، وتم ضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على:

عدد من الشهادات المزيفة منسوبة للكيان، وكتب تعليمية واستمارات تسجيل للطلاب، دفاتر إيصالات نقدية توثق عمليات التحصيل المالي من الضحايا.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإدارة الكيان المخالف والنصب على المواطنين كما ورد في التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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