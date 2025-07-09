العقوبة المتوقعة لأب جلس أطفاله على نوافذ سيارته أثناء سيرها بالطريق الدائري

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم يجلسون على نوافذ سيارة أثناء سيرها بسرعة على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، في مشهد عرّض حياتهم للخطر وأثار غضب المواطنين.

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه موظف ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيب. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان يلهو مع أبنائه دون تقدير لخطورة ما قام به.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، والذي يواجه عقوبات وفقًا لقانون المرور وقانون العقوبات المصري.

عقوبة الأب

من الناحية القانونية، يواجه الأب عقوبة تعريض حياة أطفال للخطر، وهي مخالفة جسيمة وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث تنص القوانين على: غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه وقد تصل إلى 2000 جنيه.

سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو نهائيًا بحسب ما تقرره النيابة المختصة.

التحفظ على السيارة، وهو ما تم بالفعل.

وفي حال اعتبرت النيابة أن الواقعة تمثل إهمالًا جسيمًا يرقى إلى تعريض حياة قُصَّر للخطر، قد يُحال الأب للمحاكمة، ويُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد مثل هذه السلوكيات الخطرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، وفرض الانضباط في الشارع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.